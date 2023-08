Parteien Ramelow: Dauerdebatte über AfD nutzt den Rechtspopulisten

"Ich finde es einfach falsch, dass nur noch über die AfD geredet, gesendet und geschrieben wird. In der Zwischenzeit scheint Sachpolitik kaum noch stattzufinden", sagte der Linken-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Wenn es nur noch darum geht, "Wie hältst du es mit der AfD?", erleben wir meiner Meinung nach eine gefährliche Entpolitisierung." Das sei auch mit Blick auf die drei Landtagswahlen 2024 in Thüringen, Sachsen und Brandenburg ein Problem.

Hohe Zustimmungswerte

In den ostdeutschen Bundesländern kommt die AfD, die bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet wird, in Umfragen auf Werte von bis zu 30 Prozent. In Thüringen, wo die Partei mit ihrem Landesvorsitzenden Björn Höcke als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft ist, waren es im Juli bei Infratest dimap für den MDR 34 Prozent.