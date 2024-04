Parteien: SPD warnt FDP vor Parteitag: Kein Zweifel an Koalition

Sie fügte hinzu: "Wir haben noch einiges gemeinsam vor. Und man darf bei allen Differenzen nicht vergessen: Vieles wird ohne jeden Streit beschlossen und umgesetzt." Die SPD-Chefin verwies auf die Gründungsidee des Ampel-Bündnisses: "Wir haben diese Koalition mit viel Mut geschlossen - und auch aus staatspolitischer Verantwortung. Die Idee war, dass sehr unterschiedliche Partner das Land genau dadurch voranbringen können, dass sie ihre unterschiedlichen Ideen zusammenfügen."

Was die FDP auf dem Parteitag vorhat

Die FDP bestimmt am Wochenende auf einem Parteitag in Berlin ihre weiteren Ziele in der Regierungskoalition mit SPD und Grünen. In einem Leitantrag wird die Forderung nach einer "Wirtschaftswende" in Deutschland und Priorität für Wachstum bekräftigt. "Unser Land ist derzeit nicht wettbewerbsfähig", heißt es darin. "Die Wirtschaft stagniert wie in keinem anderen Industrieland. Ausufernde Bürokratie, hohe Energiepreise, ein hohes Steuer- und Abgabenniveau sowie akuter Fachkräftemangel bremsen die deutsche Wirtschaft erheblich aus."