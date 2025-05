Parteien Weil rät SPD: Mehr Kontakt mit normalen Menschen suchen

"Wir stecken zu viel Energie in interne Diskussionen und zu wenig in unseren Kontakt mit ganz normalen Menschen", kritisierte Weil. "Wir müssen uns vor allem sehr viel stärker fragen: Was erwarten die Menschen, für die wir Politik machen, von uns? Die Summe der Minderheiten ist keine Mehrheit."

Zielgruppe: Menschen, die hart arbeiten und sich an Regeln halten

Als Beispiel nannte Weil das Bürgergeld. Das sei in bester Absicht eingeführt worden. "Wir haben aber nicht bedacht, wie es bei Menschen ankommt, die für kleines Geld hart arbeiten und feststellen, dass der Abstand zum Bürgergeld nicht wirklich groß ist. Man kann daraus lernen, dass man sich diese Kontrollfrage stellen muss: Wie kommen geplante Entscheidungen an bei den Menschen, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten?"