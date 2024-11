Wollpullis seit 45 Jahren

Seit dem Auftakt ihres Parteitags am Freitag haben die Grünen schon einiges an Parteifolklore zelebriert. "Warum stricken wir seit 45 Jahren Wollpullis, warum immer diese Obsession? Die Antwort kriegen wir jetzt im Spätherbst 2024 und sie heißt "Winterwahlkampf"", erklärt die kurz darauf gewählte Co-Vorsitzende der Partei, Franziska Brantner, in ihrer Bewerbungsrede. Auch Freundschaftsbändchen mit dem Schriftzug "Kanzler Era" werden geknüpft - in Anspielung auf das Video, mit dem Habeck in der vergangenen Woche seine Kandidatur-Erklärung andeutete und in dem er ein solches Armband trug.