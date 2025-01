Bundestagswahl Linke als "coole Straßenkicker" im Wahlkampf

Gegen die "faschistische Partei"

Schwerdtner teilte in ihrer Rede vor allem nach rechts aus - was auf dem Parteitag hörbar mobilisierte. Sie unterstellte der Union, diese werde nötigenfalls auch mit der AfD zusammenarbeiten. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) hat dies ausgeschlossen. Schwerdtner sagte jedoch, Merz wolle den Sozialstaat "kurz und klein schlagen". "Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass er es am Ende auch mit der AfD durchsetzen wird, ganz egal, was er vor der Wahl behauptet."

Die Linken-Chefin nannte die AfD "im Kern eine faschistische Partei" und meinte: "Wer leicht abgewandelte Nazi-Parolen zu seinem Wahlkampfmotto macht, ist eine Nazipartei."

"Grüne haben Klimafrage verkackt"

Co-Chef van Aken knöpfte sich vor allem SPD und Grüne vor. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rede im Wahlkampf von einer Mietpreisgrenze, habe sie aber in der Regierung nicht umgesetzt. Auch über eine Vermögenssteuer sprächen SPD und Grüne seit Jahren, doch hätten sie nie geliefert. Die Grünen hätten beim Klimaschutz das Soziale nicht mitgedacht und "deshalb diese ganze Klimafrage verkackt". Nur mit Druck der Linken würden SPD und Grüne soziale Versprechen angehen, meinte van Aken.