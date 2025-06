Die neue SPD-Chefin Bärbel Bas dagegen betonte bereits am Freitag auf dem Parteitag in Berlin: "Wir sollten jetzt wirklich sehr zügig klären, ob ausreichend Material vorliegt, um die Verfassungswidrigkeit der AfD durch das Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen." Wenn es diesen Nachweis gebe, "dann sind wir als SPD in der demokratischen Pflicht, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit ein Verbotsantrag stattfinden kann".