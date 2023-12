Parteitag: SPD-Spitze legt Kompromissantrag zu Migrationspolitik vor

Jusos kritisierten "Vokabular des rechten Mobs"

Die Migrationspolitik der Bundesregierung hatte in den vergangenen Wochen für einigen Unmut am linken Flügel der SPD gesorgt, der sich vor allem an einem Satz des Kanzlers in einem "Spiegel"-Interview entzündete: "Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben." Die Führung der Jusos, die immerhin ein Viertel der SPD-Bundestagsabgeordneten stellen, hatte das als Forderung "direkt aus dem Vokabular des rechten Mobs" kritisiert.

Fast 60 Einzelanträge wurden zusammengeführt

Für den Parteitag von Freitag bis Sonntag in Berlin sind fast 60 Anträge zum Thema Migration bei der Parteiführung eingegangen, die jetzt in einen Leitantrag mit dem Titel "Deutschland ist ein Einwanderungsland - wir gestalten Einwanderung" zusammengeführt wurden. SPD-Vorstand und -Präsidium berieten am Donnerstag über den Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den zuerst der "Tagesspiegel" berichtete.