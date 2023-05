Partnerschaft Cornimont-Steinen Verschwisterung auf vielen Ebenen

Familiär-privat geprägt

Der offiziellen Verschwisterung am 28. und 29. Mai 1983 in Cornimont waren mehr als ein halbes Jahrzehnt Bemühungen beider Verwaltungen vorangegangen, eine Partnergemeinde zu finden. Damals drückte sich in allen Ansprachen die Notwendigkeit zur Völkerverständigung aus. Nun, 40 Jahre später, sind die damals beschworenen Gedanken einer europäischen Einigung vorangekommen. Inzwischen sind die Kontakte auch nicht mehr so offiziell geprägt, sondern laufen familiär-privat geprägt und auf Vereinsebene ab.

Viele Gemeinden hatten Anfang der 1970er-Jahre bereits Verschwisterungen mit Gemeinden in Frankreich geschlossen. Der damalige Bürgermeister Johannes Pflüger hatte zuerst eine englische Stadt — die meisten jungen Steinener lernten Englisch — im Blick, doch da eine Jumelage auch von der Nähe lebt, fiel die Entscheidung für Frankreich.