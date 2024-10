Partnerstädte: Chester lädt 2025 zu den Jugendspielen nach England ein

Die Themen

Oberbürgermeister Jörg Lutz betonte in seiner Begrüßung die Bedeutung der Kontaktpflege für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und den kulturellen Austausch. Auch Sebastian Feichtmair, Vorsitzender von Lörrach International, hieß die Gäste willkommen.

Erörtert wurden die bisherigen Projekte und künftige Aktivitäten der Partnerstädte. Besonders im Fokus standen die Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Organisationen in den Partnerstädten sowie neue Projekte, die ab 2025 geplant sind, so eine Mitteilung der Stadt. Chester lädt dann zu den Jugendspielen nach England ein. „Schulaustausche und Vereinsfahrten in die Partnerstädte können weiterhin von der Stadtverwaltung bezuschusst werden“, heißt es.