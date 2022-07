Party-Schlager Umstrittener Song "Layla" im "ZDF-Fernsehgarten"

Die beiden Interpreten präsentierten den Partyschlager bei der Sendung am Sonntagmittag in der Originalversion. An dem Song scheiden sich wegen Sexismusvorwürfen die Geister. TV-Moderatorin Andrea Kiewel kündigte den Auftritt mit den Worten an: "Ich moderiere diese Show seit 22 Jahren und noch niemals hat ein Song im Vorfeld so für Aufregung gesorgt wie dieser: Die aktuelle Nummer eins der Deutschen Charts (...). Das ist unser Sommerhit 2022!" Der "Fernsehgarten" stand am Sonntag unter dem Partymotto "Mallorca vs. Oktoberfest".

Der Auftritt des Duos stieß bei Twitter auf ein geteiltes Echo. "ZDF - Euer Ernst??", fragte eine Nutzerin. "Hattet Ihr nicht mal einen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag?" Ein anderer Twitter-Nutzer verteilte dagegen "Mega Pluspunkte" für die Show.