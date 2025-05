Passantenbefragung: Lörrach will’s wissen: Wie gut ist die Innenstadt?

„Manche hatten in der Zeitung von der Befragung gelesen und sind gezielt auf uns zugekommen“, erklärt Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung beim Mediengespräch im Rathaus. Das Team vom Büro Dr. Acocella Stadt- und Regionalentwicklung hat in Kooperation mit dem Büro Wissler & Partner am Freitag und Samstag an zwei zentral gelegenen Standorten insgesamt 508 PC-gestützte Interviews geführt.

Woher die Leute kommen

Knapp 60 Prozent der Personen, die am Wochenende an der Befragung teilnahmen, kamen aus Lörrach, rund 20 Prozent aus dem Landkreis und rund zwölf Prozent aus der Schweiz. Gut 55 Prozent sind mit dem Auto gekommen, knapp 20 Prozent mit der S-Bahn und rund zehn Prozent mit dem Fahrrad. Die mittlere Aufenthaltsdauer betrug 2,4 Stunden.