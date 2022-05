Passionsspiele Passions-Premiere mit streitbarem Jesus

Mit einer blutigen Kreuzigung, einer leidenschaftlichen Botschaft und vielen Bezügen zum Judentum bringt Spielleiter Christian Stückl die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu in Oberammergau auf die Bühne. Rund 4400 geladene Gäste sahen am Samstag in dem Alpendorf die Premiere der berühmten Passionsspiele.

"Wahre den Frieden"

"Wahre den Frieden", fordert Jesus beim Abendmahl Judas auf, als der frustriert Widerstand gegen die unterjochenden Römern verlangt: "Gott will, dass wir uns wehren." Die 2000 Jahre alten Bibelworte, die Frederik Mayet als starker Christus Jüngern und Volk zuruft, gewinnen in Zeiten des Krieges brennende Aktualität: "Selig die, die Frieden stiften." Und bei der Festnahme, als Petrus ihn verteidigen will: "Die das Schwert ergreifen, werden durch das Schwert umkommen." Immer wieder mahnt er: "Kehrt um", "denkt um!".