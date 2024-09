Patrozinium in St. Michael Grenzach: So geht Ökumene

„Das ist ein Zeichen gelebter Ökumene“, sagte Pfarrkooperator und Zelebrant Michael Dafferner eingangs der Sonntagsmesse der katholischen Gemeinde in der evangelischen Kirche und dankte den Verantwortlichen für die Gastfreundschaft. Kirchenarchivar Andreas Cedzich bestätigte, dass nach der Vorabendmesse am Samstag vergangener Woche dies erst der zweite rein katholische Gottesdienst in mehr als 400 Jahren war. „Seit der Reformation waren die Katholiken in Wyhlen und wurden auch dort begraben“, wusste er zu berichten.