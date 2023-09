Pennsylvania Zweiwöchige Suche: US-Polizei fasst entflohenen Mörder

Er war nach Angaben der Polizei mehrfach gesichtet worden, war in Häuser eingebrochen, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen, und hatte schließlich eine Waffe geklaut. "Unser Alptraum ist endlich vorbei und die Guten haben gewonnen", sagte Bezirksstaatsanwältin Deb Ryan in Chester County bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Menschen in der Region könnten endlich zur Normalität zurückkehren und aufatmen.

Niemand wurde verletzt

In der Nacht zum Mittwoch hatte die Polizei den Mann mithilfe von Wärmebildtechnik aus der Luft lokalisieren können, wie George Bivens von der Polizei in Pennsylvania mitteilte. Wegen schlechten Wetters sei der Einsatz aber zunächst abgebrochen worden. Einige Stunden später sei der geflohene Häftling am gleichen Ort von Polizisten umstellt und schließlich festgenommen worden. Dabei sei niemand verletzt worden.