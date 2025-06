Die Befragten sollten in dem Experiment an jemanden denken, den sie cool finden, aber ebenso jemanden, den sie nicht als cool empfinden. Außerdem sollten sie an jemanden denken, den sie für einen guten Menschen halten – und ebenso an jemanden nicht guten. Im Anschluss wurden die jeweiligen Persönlichkeitsmerkmale abgefragt, die die Befragten diesen Personen zuschrieben.