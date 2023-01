Personal Bahn will mehr als 25.000 neue Beschäftigte gewinnen

Berlin - Die Deutsche Bahn plant für dieses Jahr erneut mit rund 25.000 Neueinstellungen. "Wir brauchen zigtausende neue Kolleg:innen, um die Herausforderungen bei der Bahn zu stemmen", teilte Konzern-Personalvorstand Martin Seiler am Freitag mit. Insbesondere im operativen Bereich werde deshalb auch in diesem Jahr "auf Rekordniveau" in neue Beschäftigte investiert. Angesichts des "enormen Fachkräftemangels und des historisch engen Arbeitsmarkts" sei dieses Ziel "wirklich herausfordernd".