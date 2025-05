Personalie: Neuer Rektor wird willkommen geheißen

Andreas Schurig mit Lehrerin Brigitte Mucha beim Liedvortrag Foto: Gudrun Gehr

Der 51-jährige Andreas Schurig folgt auf die ehemalige Rektorin Damaris Reuther, die bis August 2024 ihren Dienst verrichtete. Kommissarisch übernahm die Rektorenstelle Petra Brombacher-Vollmer, gleichzeitig Rektorin der Grundschule Tannenkirch. Geboren wurde Schurig in Ulm, wuchs im Schwarzwald-Baar-Kreis auf und absolvierte sein Abitur in Donaueschingen. Nach seinem Zivildienst studierte er an der Pädagogischen Hochschule Freiburg Mathematik und Musik. Berufliche Stationen waren bislang die Hans-Thoma-Schule in Bad Säckingen, die Astrid-Lindgren-Grundschule in Lörrach-Hauingen und zuletzt die Grundschule Vorderes Kandertal in Binzen.