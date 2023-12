Personalien: Draghi könnte EU-Kommissionspräsident werden

Draghi: EU befinet sich in einem "kritischen Moment" befinde

Draghi war nach seiner Zeit an der Spitze der Zentralbank in seiner Heimat bis Oktober 2022 anderthalb Jahre lang Ministerpräsident, obwohl er keiner Partei angehört. Im Herbst hatte von der Leyen ihn beauftragt, einen Bericht zur Zukunft der Europäischen Union auszuarbeiten. Vor einigen Tagen sprach Draghi davon, dass sich die EU in einem "kritischen Moment" befinde. In mehreren Mitgliedsländern sind derzeit rechtspopulistische Parteien im Auftrieb. Befürchtet wird auch, dass bei einem Wahlerfolg des früheren US-Präsidenten Donald Trump im November 2024 härtere Zeiten auf die EU zukommen.