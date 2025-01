Personalnot und Platzmangel Jugendämter in der Krise - folgenschwer für Kinder in Not

Bei der Kindeswohlgefährdung steigen die Fallzahlen seit Jahren

Mit 63.700 bestätigten Fällen erreichte die Zahl der Kindeswohlgefährdungen im Jahr 2023 laut Statistischem Bundesamt einen neuen Höchststand. Kindeswohlgefährdung kann Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt sein. Tatsächlich dürften die Zahlen aber deutlich höher liegen, da laut Bundesamt nicht alle Jugendämter Daten für 2023 melden konnten - zum Teil auch, weil das Personal dort überlastet war. Im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW hält der steigende Trend ebenfalls an.

Befragung unter Jugendämtern: Kinderschutz gefährdet

Ein Mangel an erfahrenem Personal, Geld und Unterkünften für Kinder in Not sei für viele Jugendämter Realität und gefährde den Kinderschutz, bilanzierte auch ein WDR-Bericht vor wenigen Tagen. Gut die Hälfte der vom WDR befragten 300 Jugendamtsleitungen hatte angegeben, das Gefühl zu haben, unter den derzeitigen Bedingungen Kinderschutz nicht immer gut gewährleisten zu können. In jedem zehnten Amt kam es demnach wegen Personal-, Geld- oder Platznot schon zur Gefährdung von Kindern oder Jugendlichen.

Mehr als die Hälfte der Jugendamtsleitungen sprach in der WDR-Befragung für den TV-Beitrag "Jugendämter in Not: Kinder in Gefahr?" (abrufbar in der ARD-Mediathek) von häufiger Überlastung ihrer Mitarbeitenden im ASD. Weil es zu wenig Unterkünfte gebe, müssten Kinder oder Jugendliche manchmal länger als angebracht in ihren Familien bleiben. Einige Behörden gaben dem Sender zufolge an, dass Minderjährige in den Räumen des Amts übernachten mussten.