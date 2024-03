Schröder wird am 7. April 80. Die Feier in Berlin soll aber erst knapp drei Wochen später am 27. April stattfinden. Den Ort geben die Schröders nicht bekannt. "Weil die Feier und die Ausgestaltung mein Überraschungsgeschenk für meinen Mann sind, kann ich Ihnen darüber im Moment nichts verraten", sagte Schröder-Kim der dpa. Sie arbeite aber "auf Hochtouren" an der Vorbereitung der Feier.

Putin kommt nicht - wegen Haftbefehl

Auch wenn die Gästeliste noch geheim ist - einer von Schröders Freunden wird mit Sicherheit nicht darauf stehen: Russlands Präsident Wladimir Putin. Er müsste in Deutschland wegen eines internationalen Haftbefehls mit einer Festnahme rechnen. Zum 60. Geburtstag Schröders war Putin noch mit einem Kosakenchor nach Hannover gereist - damals war Schröder noch Kanzler und Putin zusammen mit den führenden westlichen Staats- und Regierungschefs Mitglied der G8.