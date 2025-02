Peter Schelshorn will in den Landtag: Schönauer Bürgermeister gibt Bewerbung bekannt

Mit einem Paukenschlag begann die Gemeinderatssitzung in Schönau. Bürgermeister Peter Schelshorn will als CDU-Kandidat in den Landtag. Die CDU nominiert ihre Kandidaten für den Wahlkreis Lörrach am 29. März. Bis jetzt sei er der einzige CDU-Bewerber, teilt Schelshorn im Gespräch mit unserer Zeitung mit. Seine Bewerbung gab Schelshorn in einer persönlichen Erklärung vor der eigentlichen Sitzung den Räten bekannt. Von seinen bisherigen kommunalen Zielen werde er sich dabei aber nicht abwenden. Ganz im Gegenteil: Er sehe die Aufgaben der Kommunen und wolle die Bewältigung der Probleme vor Ort mit seinen Entscheidungen im Landtag in den Mittelpunkt rücken.