Petry Slam in Schopfheim: Mit dem Weltuntergang geht’s ins Finale

Der Kindergarten brennt

Bei Philipp Multhaupts zweiter Performance sitzen ein Mann und seine Freundin in ihrer Wohnung und beobachten den Weltuntergang. Im Nachbargebäude brennt der Kindergarten, der Himmel ist wegen der Waldbrände rosa verfärbt und Fensterscheiben zerplatzen. Auf lakonische Wiese entfaltete der Slamer ein Szenario wie aus einem Horrorfilm. In Multhaupts nächstem Text drehte sich alles um einen Mann, der von sich denkt, dass er der wichtigste Mensch auf der Welt ist. Multhaupts pointierte Anklage an alle Wichtigtuer sicherte ihm den Einzug ins Finale. Dort versetzte er sich in ein Lebewesen, das in einer Schachtel lebt und im Gefängnis landet.