Pfaffenberg: Erstes Konzert unter neuer Leitung

Eine etwas andere Fassade

Man merkte es den Sängern bereits vor dem Konzert an: gespannte Erwartung und Vorfreude auf das erste Konzert nach der langen Pause, aber auch etwas Nervosität aufgrund des ersten Auftritts mit dem neuen Dirigenten vor einem größeren Publikum. Aber der erfahrene Chorleiter aus Grenzach-Wyhlen hatte seine Sänger gut vorbereitet. Mit Schwung, großer musikalischer Erfahrung und viel Spaß hatte er dem Traditionsverein aus dem kleinen Bergdorf eine etwas andere „Fassade“ in den Proben vermittelt. „Er passt mit seiner Ruhe, seiner Arbeitsweise und seiner guten Kollegialität hervorragend zu uns Sängern“, lobte der Vorsitzende Christoph Philipp. Und so wurde das Konzert zu einem großen Erfolg.

Viel Abwechslung geboten

Unter dem Motto „Wir starten wieder durch“ eröffneten die Sänger mit „Die Wunder dieser Welt“ schwungvoll den Abend. Für die beiden folgenden Lieder „Abendstille in den Bergen“ und „Lieder sind die besten Freunde“, flott und einfühlsam vorgetragen, durften sie großen Beifall entgegennehmen. Mit der kultigen Alpenrock-Ballade „Weit, weit, weg“ des österreichischen Liedermachers und Weltmusikers Hubert von Goisern und dem Volkslied „Komm, wir segeln übers Meer“, jeweils am Klavier begleitet durch die junge Musikstudentin Anna Kirillova aus Basel, eröffnete man den zweiten Teil des Konzerts. Mit seinem kräftigen Bass-Solo in „Habt Dank ihr Freunde“ bezauberte Thomas Döbele zusammen mit dem Chor.