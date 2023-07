Pfaffenberg Traditionelles Zimmerplatzfest kommt auch bei Regen gut an

Regen als Teil der Tradition

Der Abend begann zwar mit Regen, aber der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Philipp nahm das Wetter mit Humor. In seiner Begrüßung bezeichnete er die Regenschauer als Teil der Tradition um das Fest auf der Anhöhe über dem Dorf.

Böhmische Klänge

So trafen sich die Gäste mit den Musikanten der Klopfsägemusik aus Fröhnd zu einem fröhlichen Stelldichein. Die 15-köpfige Abteilung der Trachtenkapelle Fröhnd um Norbert Waßmer wurde dabei zum Stimmungsgaranten. Mit böhmischen Klängen begeisterten die Musiker und Sänger. „Wenn der Maibaum wieder auf dem Dorfplatz steht“, eine Anlehnung an „We will rock you“, kam genau so gut an wie das Lied „Auf der Vogelwiese“ oder „Böhmische Liebe“.