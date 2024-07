Wenn die Sänger vom Pfaffenberger Männerchor ihr Zimmerplatzfest auf den idyllischen Festplatz oberhalb des Dorfes veranstalteten, so durfte man in vielen vergangenen Jahren die Regenjacke und den Schirm nicht vergessen. Denn traditionell öffnete der Himmel im Verlauf des Abends seine Schleusen. Dieses Jahr jedoch war der Wettergott den Pfaffenbergern einmal wohl gesonnen: Strahlend blauer Himmel, sternenklare Nacht und angenehme Temperaturen lockten wieder viele Besucher aus dem ganzen Oberen Wiesental auf den Berg. Zur Unterhaltung spielte im Zelt die Formation „Blächforest“ auf, eine 2019 gegründete Truppe von jungen Musikern aus Todtnau, welche die Leidenschaft zu guter Blasmusik und die Liebe zur Heimat verbindet und in ihren integrieren. Mit ihrem breiten Repertoire von bekannten Polkas und fetziger Partymusik und vor allem mit ihren frischen Soloauftritten begeisterten sie die vielen, vor allem jungen Besucher, im Festzelt und auf den Stehplätzen rund um das knisternde Lagerfeuer und die urige Bier- und Sektbar. Bis spät in die Nacht war das Gedränge auf dem Festplatz unter den Linden und Buchen groß und das kulinarische Angebot fand reißenden Absatz.