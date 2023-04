Pferderennen und Fuchsjagd Englands tierische Traditionen in der Kritik

Entsprechend waren konservative Zeitungen wie der "Telegraph" schnell dabei, die Proteste in Aintree rund um das Hauptrennen Grand National zu kritisieren. "Grand National trotzt Tierrechtssaboteuren", betonte das Blatt. Die Proteste seien die größte Gefahr für das Festival seit der Bombendrohung der Terrorgruppe IRA 1997 gewesen. "Der kollektive Wille setzte sich durch, dass die Show einfach weitergehen musste", urteilte der "Telegraph" schließlich zufrieden. In der Zeitung "Times" warnte der prominente Kommentator Brough Scott, einst selbst Jockey, ein Stopp der Rennen gefährde die gesamte Pferdezucht und damit "Großbritanniens größtes Geschenk an das Tierreich".

Tiefer Graben zwischen Traditionalisten und Gegnern

Einmal mehr vergrößert sich nun in Großbritannien der Graben zwischen meist konservativen Traditionalisten und links-liberalen Gegnern. Dabei geht es vielen Kritikern nicht um ein Komplettverbot. Die Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, die als älteste und größte Tierschutzorganisation der Welt gilt, mahnte weniger Pferde im Teilnehmerfeld des Grand National und ein Verbot von Peitschen an. Forderungen, denen die Aufsichtsbehörde British Horseracing Authority und auch Trainer durchaus aufgeschlossen gegenüberstehen.

Risiken aber bleiben, wie der altehrwürdige Pferderennverband Jockey Club einräumt. Zugleich betonte der Vorsitzende Nevin Truesdale, Pferde würden "geboren und gezüchtet, um zu rennen" - auch in Zukunft wird es also riskante Rennen wie Aintree geben. Das ist Kritikern ein Dorn im Auge. Orla Coghlan von der Organisation Animal Rebellion kündigte weitere Proteste unter dem Motto "Animal Rising" (Tieraufstand) an: "Heute markiert nicht das Ende, sondern den Beginn des Sommers von Animal Rising."