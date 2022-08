In der Gesamtwertung zählen am Ende nur die drei besten Ergebnisse je Team, so dass bei den führenden Mannschaften in der Regel das schwächste Paar vom Samstag am Ende das Streichergebnis bildet.

Am zweiten Tag der Team-Entscheidung ritt zunächst Isabell Werth mit Quantaz für das deutsche Team und sorgte für ein ordentliches Ergebnis. Schlussreiter ist WM-Debütant Frederic Wandres aus Hagen am Teutoburger Wald mit Duke of Britain.