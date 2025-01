Bester Deutscher war in diesem anspruchsvollen Springen Hans-Dieter Dreher auf Platz 19. Der Eimeldinger Weltklasse-Springreiter, der am Donnerstag im Preis des Grand Hotel Trois Roi Zweiter geworden war, leistete sich auf seinem 13-jährigen Holsteiner Wallach Elysium einen Abwurf und verpasste wie viele andere auch das Stechen.

Ovationen vom sachkundigen Publikum in der St. Jakobshalle heimste Isabell Werth am Samstagnachmittag ein. Nach der kleinen Weltcupprüfung am Freitag und damit nach den 10 000 Euro Siegprämie gewann die deutsche Dressur-Legende auch zum ersten Mal in Basel die große Weltcup-Prüfung mit einem Preisgeld von 33 000 Euro.