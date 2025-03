Pflege in Maulburg: Quartiersnahe Strukturen stärken

Mehr Menschen ab 75

In Maulburg wird es ihren Angaben zufolge nach 2035 mehr „alte Alte“ (75 Jahre oder älter) geben als „junge Alte“ (65 bis 74 Jahre alt). Ab diesem Jahr steigt die Anzahl der Pflegebedürftigen an. Das Alter „75“ ist deswegen im Fokus, weil in diesem Alter das Risiko, pflegebedürftig zu werden, steigt. Ein Problem ist, dass viele Berufstätige in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, während immer weniger Fachkräfte auf den Berufsmarkt kommen.

Quartiersnahe Strukturen

Göhner sagte, dass es zukünftig weniger Schwierigkeiten gebe, Menschen mit den Pflegegraden 1 bis 3 zu versorgen, aber dafür Probleme, Menschen mit den Pflegegraden 4 und 5 zu betreuen. Sinnvoll sei es, in Maulburg „informelle Unterstützungsnetzwerke in der Nachbarschaft“ aufzubauen. Ambulant betreute Wohngemeinschaften von Senioren seien hochpreisig.