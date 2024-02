PGA Tour: Woods-Comeback gescheitert: Golf-Profi gibt an Tag zwei auf

Los Angeles - Tiger Woods hat bei seinem Comeback auf der PGA-Tour vorzeitig aufgegeben. Der 48-Jährige spielte am Freitag sechs Bahnen und bat nach dem Abschlag an Bahn sieben nach einem Golfkart. Regelhüter Mark Dusbabek sagte im US-Fernsehen, Woods habe eine Erkrankung, die nichts mit den Beschwerden an seinem Knöchel oder Rücken zu tun habe.