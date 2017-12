Philippinen 240 Tote nach Tropensturm auf Philippinen

Nachrichten-Ticker

14:12 Abgelegte Leiche identifiziert - 55-jährige Frau getötet

Berlin - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Stoffbündel in Berlin ist die Getötete identifiziert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handelt es sich um eine 55-Jährige aus dem Bezirk Reinickendorf. Die Obduktion habe ergeben, dass sie unter massiver Gewalteinwirkung starb. Zu den Umständen und dem weiteren Hintergrund der Frau machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Die zuständige Mordkommission sucht nun Zeugen. Die Leiche war am Samstag von einer Passantin auf einer Straße in Berlin-Wedding entdeckt worden.

13:56 Meghan Markle besucht Weihnachtsgottesdienst mit Queen

Sandringham - Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle haben gemeinsam mit Königin Elizabeth II. an einem Weihnachtsgottesdienst im britischen Sandringham teilgenommen. Hunderte Briten säumten bei kühlem, windigem Wetter den Weg zur Kirche Saint Mary Magdalene, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen. Zahlreiche Royals besuchten den Gottesdienst, darunter auch Prinz Philip sowie Thronfolger Prinz Charles mit seiner Camilla. Für Amüsement sorgte Charles' Bruder Prinz Andrew, der einen vom Wind weggewehten Hut wieder einfangen musste.

13:54 Bus fährt in Moskau in Menschenmenge - mindestens fünf Tote

Moskau - In Moskau ist ein Linienbus in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens fünf Menschen tödlich verletzt. Nach Agenturmeldungen wurden weitere 15 Fußgänger verletzt. Der Bus fuhr noch die Treppe zu einer Unterführung hinunter und blieb dort stehen, wie Bilder in sozialen Netzwerken zeigen. Schauplatz des Vorfalls ist eine Hauptstraße im Westen der russischen Hauptstadt, an der ein vielbesuchtes Einkaufszentrum und eine U-Bahn-Station liegen. Ob es sich um einen Unfall oder eine gezielte Fahrt in die Menschen handelte, ist noch unklar.

13:00 240 Tote nach Tropensturm auf Philippinen

Manila - Tropensturm "Tembin" hat auf seinem Weg durch den Süden der Philippinen am Wochenende eine Schneise der Verwüstung gezogen und mindestens 240 Menschen getötet. Am ersten Weihnachtstag meldeten Retter aber heute ein kleines Wunder: Eine junge Frau wurde 900 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt aus dem Meer gerettet. Rettungstrupps suchen in der Region Mindanao noch nach Dutzenden Vermissten. Nach Verlassen der Philippinen nahm der Sturm wieder an Stärke zu. "Tembin" zog nach Westen und nahm Kurs auf den Süden Vietnams.

12:50 Brandopfer in philippinischem Einkaufszentrum entdeckt

Manila - Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum auf den Philippinen sind die Leichen von 36 noch vermissten Opfern entdeckt worden. Bislang hatten die Behörden nur den Fund einer Leiche bestätigt. Sie gingen aber davon aus, dass die anderen Vermissten ebenfalls ums Leben gekommen waren. Die Toten seien in der Nähe einer Treppe in der Mall in der südphilippinischen Stadt Davao gefunden worden. Am Samstagmorgen war dort ein Brand ausgebrochen. Insgesamt kamen 37 Menschen ums Leben. Die Brandursache ist noch unklar.