Philippinen Papst betet für Opfer des Tropensturms auf Philippinen

Nachrichten-Ticker

14:46 Christen aus aller Welt feiern im Heiligen Land Weihnachten

Jerusalem - Tausende Christen aus aller Welt haben im Heiligen Land Weihnachten gefeiert. In Bethlehem traf die traditionelle Weihnachtsprozession ein, die von Jerusalem aus aufgebrochen war. Die Feiern werden in diesem Jahr von der Krise um die umstrittene Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA überschattet. US-Präsident Donald Trump hatte am 6. Dezember im Alleingang Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Die Palästinenser reagierten mit Protesten - es kam zu Unruhen.

14:43 Wetterwarnung: Sturm an Heiligabend und den Feiertagen

Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor teils heftigem Sturm an Heiligabend. Im Norden und Nordosten Deutschlands könnte der Wind immer wieder Stärke 8 erreichen. Im Bergland und an den Küsten wird sogar Stärke 9 erwartet. Auf Rügen und dem Brocken im Harz prognostiziert der DWD besonders heftigen Sturm und orkanartige Böen mit Stärke 10 bis 11. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag erwartet der Wetterdienst an der See und im höheren Bergland Sturm.

13:50 Papst betet für Opfer des Tropensturms auf Philippinen

Rom - Papst Franziskus hat den Opfern des Tropensturms auf den Philippinen seine Nähe ausgesprochen. Der Sturm habe viele Tote und Zerstörung gebracht, sagte er beim Angelusgebet in Rom. Er sicherte den Menschen zu, sie ins Gebet zu schließen. "Lasst uns für diese Menschen beten", sagte Franziskus vor 17 000 Gläubigen auf dem Petersplatz. Am Abend feiert er dort die Christmette. Bei dem Sturm auf den Philippinen kamen mehr als 200 Menschen ums Leben.

13:47 Bescherung gerettet - Polizisten als Weihnachtsengel

Ulm - Freund, Helfer und Paketbote: Pünktlich zu Weihnachten haben zwei verloren gegangene Pakete in Baden-Württemberg dank der Polizei doch noch ihre Empfänger erreicht. Gestern Mittag sah ein aufmerksamer Bürger in Ulm die beiden Pakete am Straßenrand liegen. Offensichtlich hatte sie eine Zustellerfirma verloren. Der Zeuge rief die Polizei. Da die Pakete unversehrt und adressiert waren, übernahm die Polizei die Rolle der Zusteller. Bescherung wohl gerettet.

12:47 CDU-Politiker Jens Spahn heiratet Lebenspartner

Essen - Jens Spahn, CDU-Politiker mit steiler Karriere und konservativen Ansichten, hat seinen Lebenspartner, den Journalisten Daniel Funke, geheiratet. Wenige Tage vor Weihnachten fand die Hochzeit am Freitag im Familienkreis im Standesamt auf Schloss Borbeck in Essen statt. Die Trauung habe Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen vorgenommen, der mit Spahn und Funke persönlich bekannt sei, sagte eine Sprecherin der Stadt auf dpa-Anfrage. Sie bestätigte damit einen Bericht der "Bild am Sonntag". Spahn selbst wollte sich zunächst nicht äußern.