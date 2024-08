Photovoltaik im Kleinen Wiesental: Auch wirtschaftlich lohnenswert

Die Gemeinde Kleines Wiesental hat bereits die nächsten konkreten Projekte in der Pipeline. Eine öffentliche Förderung für die umweltfreundlichen Stromerzeuger gibt es derzeit nicht, informiert der Energie-Experte aus Tegernau.

Weitere Anlagen geplant

Aktuell ist Degen gemeinsam mit ED/Naturenergie dabei, die Vorarbeiten zur Bestückung des Dachs am neuen Dorfgemeinschaftshaus Wieslet mit Photovoltaik in die Wege zu leiten. Eine mit der Schule Tegernau vergleichbare PV-Anlage soll demnächst neben dem Dorfgemeinschaftshaus in Wieslet auch die dortige Schule, den Kindergarten und die Feuerwehr mit grünem Eigenstrom versorgen. Nachdem in diesem Jahr bereits der Wasserhochbehälter Bürchau mit Solarpanels bestückt wurde, soll auch noch der Wasserbehälter in Wambach PV-Module erhalten. Ein heißer Kandidat für eine weitere Photovoltaikanlage ist das Feuerwehrhaus in Neuenweg, wo auch die Wasserpumpanlage der Belchenhöfe regenerativ betrieben werden könnte. Der Energiewandel im Kleinen Wiesental ist damit praktisch vollzogen.