Photovoltaik: „Ja“ zum Solarpark Fröhnd

Im Süden von Oberhepschingen entsteht im kommenden Jahr auf einer Fläche von fünf Hektar eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 8300 Modulen, die eine Gesamtleistung von etwa 3,9 MWp produzieren. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2024 geplant.

Aus Nebel Wasser gewinnen

Zudem kündigte Bürgermeister Michael Engesser an, dass die Verwaltung im Gemeindegebiet vier Nebelkollektoren in unterschiedlichen Höhenlagen aufstellen will. Die Standorte der Kollektoren sollen im Mai 2024 festgelegt und im Juli im Boden befestigt werden. „Für die Verwaltung entstehen dadurch kein Kosten“, versicherte Engesser. Im August 2025 soll dann darüber berichtet werden, welche Wassermengen sich dadurch gewinnen lassen. Beim „Cloudfishing“ – so nennt sich das Verfahren – werden die Tröpfchen des aufsteigenden Nebels und der Wolken mit Netzen aufgefangen und etwa in Brunnstuben oder Naturgewässer geleitet.