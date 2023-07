Picknickkonzert Musikverein Wyhlen begeistert

Der neue, aus Frankreich stammende Dirigent des Traditionsvereins, Laurent Colombo, hatte sichtlich Spaß an seiner Arbeit und verbreitete diesen auch mit einigen amüsanten Nebenbemerkungen. Mit „Musik ist Trumpf“ startete das Ensemble mit einem gängigen und flotten Titel. Mit „Tears in Heaven“ von Eric Clapton ging es poppig weiter. Swing, Polka und weitere Stile, die Aktiven des MV Wyhlen beherrschten ihr Werk und hatten sicht- und hörbaren Spaß am Spielen vor den zahlreichen Zuhörern. „Ich bin froh, endlich auch vor Publikum sagen zu dürfen, wie gut die Musiker sind“, freute sich Colombo. Und das Publikum, das alle Stühle im Musikpavillon einnahm, bestätigte das mit großem Applaus. Einzig die ursprünglich vorgesehenen Picknickdecken kamen nicht zum Einsatz, dafür die eine oder andere Kühlbox, um nach dem Konzert noch gemeinsam ein mitgebrachtes Getränk zu konsumieren.

Nach diesem Heimspiel am Freitag stand am Sonntag ein Auftritt beim Degerfelder Bachfest an. Am kommenden Sonntag spielt der MVW beim Sommerfest des MV Egringen, ehe am 21. und 22. Juli das eigene Güggelifest hinter der Hebelschule Wyhlen Musik, Essen und Geselligkeit vereint.