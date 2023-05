PingPongParkinson An der Platte mit Frank Elstner

Das Match ging ganz knapp in fünf Sätzen an Profitlich. Und mit Frank Elstner habe sich nach dessen Match die Gelegenheit zu einem entspannten privaten Gespräch ergeben, freut sich Thomas Gremm-Roloff.

„Tischtennis ist ein schneller Reaktionssport“

An den Turniertagen seien Elstner und Profitlich aber keine „Promis“ gewesen, sondern als Frank und Markus gleichermaßen Teil der PingPongParkinson-Familie, betont Gremm-Roloff. Der Kürnberger hat zusammen mit einem Vereinskollegen einen Flyer herausgegeben, ein Gemeinschaftsprojekt von „PARKINSonLine“, einer bundesweit tätigen Selbsthilfegruppe im Internet, dessen Vorsitzender Gremm-Roloff ist.

Morbus Parkinson ist eine noch unheilbare neurodegenerative Erkrankung, an der in Deutschland rund 400 000 Menschen erkrankt sind. „Anders ausgedrückt: Jeder 200ste in Deutschland Lebende hat Parkinson“, so Gremm-Roloff.

Neben der medikamentösen Behandlung sei die Eigenaktivität von großer Bedeutung für die Lebensqualität der Erkrankten. Die Symptome könnten je nach Heftigkeit der Ausprägung auch dazu führen, dass die Betroffenen depressiv und passiv werden und sich aus dem allgemeinen sozialen Leben zurückziehen. Dem wolle der Verein PingPongParkinson entgegenwirken.

Tischtennis sei ein schneller Reaktionssport, „umso überraschender ist die Fähigkeit der an Parkinson Erkrankten, dort mithalten zu können“, so Gremm-Roloff, der Mitinitiator der Wehrer Trainingsgruppe für an Parkinson erkrankte Menschen ist. Der Schlüsselbegriff dazu sei die Neuroplastizität des Gehirns, also die Fähigkeit des Nervensystems, neue Nervenverbindungen herzustellen bei entsprechender Aktivität.

Im September geht es zur WM nach Österreich

Tischtennis spielen unterstütze diesen Vorgang in außergewöhnlicher Weise, ist Gremm-Roloff überzeugt. Darüber hinaus sei es von eminenter Bedeutung, durch Sport allgemein die Gesundheit zu fördern und ebenfalls durch Austausch und Begegnung die Teilnahme am sozialen Leben aufrecht zu erhalten.

Übrigens: Nachdem Thomas Gremm-Roloff schon zum dritten Mal bei einer deutschen Meisterschaft war, schmiedet er neue Pläne: Im September nimmt er an der Weltmeisterschaft im österreichischen Wels teil – Tischtennis für an Parkinson Erkrankte schlägt weltweit immer größere Wellen. Schirmherr der WM ist kein Geringerer als der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen.