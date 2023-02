Pipeline-Explosionen Kreml greift unbelegte Nord-Stream-Vorwürfe gegen USA auf

Russland wehrt sich gegen die Vorwürfe, die Sabotage verursacht zu haben. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in der Vergangenheit stattdessen angedeutet, die USA oder Großbritannien seien für die Tat verantwortlich. Mit entsprechend großem Interesse reagierte Moskau nun auf die These des US-Journalisten Hersh.

Hersh beruf sich auf eine Quelle - die bleibt anonym

Der bekannte Investigativ-Journalist schrieb in seinem Blog, US-Spezialtaucher hätten die Sprengsätze bei einer Nato-Übung im Juni an den Leitungen in der Ostsee angebracht und später - unterstützt durch Norwegen - per Fernzündung detonieren lassen. In seinem langen Text berief er sich aber lediglich auf eine einzelne, nicht näher genannte "Quelle mit direkter Kenntnis der operativen Planung".

Der 85-Jährige war vor Jahrzehnten durch die Aufdeckung des My-Lai-Massakers in Vietnam durch US-Truppen bekannt geworden, ist zuletzt aber immer wieder mit fragwürdigen Recherchen aufgefallen. Er nennt sich selbst "den weltweit führenden Enthüllungsjournalisten".

Seriöse US-Medien griffen Hershs These nicht auf. Die US-Regierung wies seine Recherche scharf zurück. "Das ist völlig falsch und eine vollkommene Erfindung", erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Adrienne Watson. Auch aus Norwegen kam ein Dementi.

Parlamentschef: Biden ist "Terrorist"

In Moskau allerdings wurde der Bericht in Medien und Politik breit diskutiert. "Biden schreibt sich in die Geschichte als Terrorist ein", schrieb der Vorsitzende des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, am Donnerstag in seinem Telegram-Kanal. Nach den veröffentlichten "Fakten" sei eine internationale Aufklärung des Falls und die Bestrafung der Verantwortlichen nötig.

Der Kreml forderte erneut eine Beteiligung an den internationalen Ermittlungen zu dem Fall. Sowohl Schweden als auch Dänemark hatten gemeinsame Untersuchungen mit Russland abgelehnt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge: "Sie wissen, dass es auch von unserer Seite Erklärungen zu Informationen gab, die auf eine Beteiligung der Angelsachsen an der Organisation dieses Sabotageakts hindeuten." Leider sei Russland nicht gehört worden, doch die neuen Informationen sollten als Grundlage für eine internationale Aufklärung dienen, verlangte er.

Selbst Peskow räumte aber Schwächen bei der Quellenlage in Hershs Text ein. "Einige Momente (in dem Artikel) kann man bestreiten, andere brauchen Beweise", sagte er, "aber er ist bedeutsam durch die Tiefe der Analyse und die Klarheit der Auslegung." Gerade Deutschland als Geschädigter dürfe nicht über den Bericht hinwegsehen.