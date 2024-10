Am Samstag kamen zunächst 250 Unterbezirksvorsitzende der SPD in der Berliner Parteizentrale zu Beratungen zusammen, anschließend war eine Sitzung des Parteipräsidiums geplant. Am Sonntag und Montag will dann der Vorstand den Wahlkampf vorbereiten.

Klingbeil: "Ich glaube nicht an Wunder, sondern an harte Arbeit."

Die SPD - derzeit stärkste Regierungspartei - liegt in allen Umfragen weit abgeschlagen hinter der CDU/CSU und entweder gleichauf oder knapp hinter der AfD bei 16 bis 17 Prozent. Klingbeil rief seine Partei zur "Aufholjagd" auf. Es gehe darum, "den Fokus auf die Frage zu richten, wer dieses Land in Zukunft führen soll. Die SPD oder die Merz-CDU". Zu den schlechten Umfragewerten sagte er: "Ich glaube nicht an Wunder, sondern an harte Arbeit."