Neben Titelverteidiger Real und Vorjahresfinalist Borussia Dortmund, der am frühen Abend 0:0 gegen Sporting Lissabon gespielt hatte, schaffte Paris Saint-Germain den Sprung in die Runde der letzten 16. PSG gewann deutlich mit 7:0 (2:0) und bestätigte damit den 3:0-Hinspielsieg gegen den nationalen Rivalen Stade Brest.

Für Juventus Turin kam dagegen das frühe Aus in der Königsklasse. Der italienische Topclub musste sich im Rückspiel bei der PSV Eindhoven mit 1:3 (1:2, 0:0) nach Verlängerung geschlagen geben. Das Hinspiel hatte Juve mit 2:1 gewonnen. Die Auslosung der Achtelfinals findet am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon statt.