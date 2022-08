Playoff zur Conference League Baumgart will Kölns Euro-Märchen verlängern

Mit einer Mischung aus Wut, Trotz und Entschlossenheit kamen seine Profis am Mittwochmittag pünktlich um 12.20 Uhr in Budapest an. Sie brauchen kein Wunder im Rückspiel, aber schon einen guten Tag und einen Lerneffekt zur Vorwoche, soll die kleine Hürde Playoffs nicht endgültig zum Stolperstein auf dem Weg in die Gruppenphase werden. "Dass es nicht leichter geworden ist, ist klar", sagte Baumgart mit Blick auf die 1:2-Heimniederlage im Hinspiel: "Wir liegen in Rückstand. Aber wir sind überzeugt, dass wir in der Lage sind, das Ergebnis zu drehen."