"Es ist so beängstigend"

"Es ist so beängstigend", sagte Meghan. Man versuche gerade noch, mit allem klarzukommen, und die Welt wisse nicht, was los sei. Harry und Meghan haben zwei Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). Die Familie lebt in den USA. Das Paar hatte sich von seinen royalen Pflichten losgesagt.