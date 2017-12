Podiumsdiskussion Streit um Berlinale - Wie geht es weiter?

Nachrichten-Ticker

19:55 Trump: Ruf des FBI ist so ramponiert wie noch nie

Washington - Nach immer neuen Schlagzeilen um die Ermittlungen in der Russland-Affäre hat US-Präsident Donald Trump das FBI und insbesondere dessen früheren Chef James Comey scharf angegriffen. "Nach Jahren von Comey als Leiter, mit der vorgetäuschten und unehrlichen Clinton-Untersuchung, ist die Reputation des FBI ramponiert - so schlimm wie nie in der Geschichte!", schrieb Trump auf Twitter. Mit der Clinton-Untersuchung bezog sich Trump auf Comeys Ermittlungen in der E-Mail-Affäre um Ex-Außenministerin Hillary Clinton, die aber nicht zu einer Anklage geführt hatten.

19:28 Anwalt: Yücel in der Türkei nicht mehr in Einzelhaft

Istanbul - Der in der Türkei inhaftierte Journalist Deniz Yücel ist nicht mehr in Einzelhaft. Der deutsche Reporter sitze zwar immer noch in einer Einzelzelle, habe aber inzwischen Zugang zu einem Gefängnishof, den er sich mit einem ebenfalls inhaftierten türkischen Journalisten teile, sagte Yücels Anwalt Veysel Ok der dpa. Zunächst hatte Yücels Arbeitgeber, die Tageszeitung "Die Welt", darüber berichtet. Bisher war Yücel jeder Kontakt zu Mitgefangenen unmöglich. Yücel sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Ihm wird Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen.

19:27 Nordkorea droht USA und Südkorea wegen Luftwaffenübung

Seoul - Vor dem Beginn eines großen jährlichen Luftwaffenmanövers der USA und Südkoreas hat Nordkorea den Ton wieder deutlich verschärft und mit Vergeltung gedroht. Das nordkoreanische Komitee für die Friedliche Wiedervereinigung des Landes warf den beiden Ländern vor, morgen ihr größtes gemeinsames Luftwaffenmanöver zu starten, um Nordkorea "komplett zu zerstören". Nordkoreas Außenministerium hatte die US-Regierung beschuldigt, "um einen Atomkrieg zu betteln". Beide Erklärungen wurden von den Staatsmedien veröffentlicht.

19:15 Kreise: Seehofer zu Abgang als Ministerpräsident bereit

München - CSU-Chef Horst Seehofer ist grundsätzlich bereit, sein Amt als bayerischer Ministerpräsident bereits vor der Landtagswahl im Herbst 2018 an einen Nachfolger abzutreten. Als möglichen Zeitpunkt habe er das erste Quartal 2018 genannt, erfuhr die dpa aus der engsten Parteiführung. Zuvor hatte Seehofer vorgeschlagen, auf dem Parteitag im Dezember zwar wieder als Parteivorsitzender antreten, aber 2018 nicht erneut als Spitzenkandidat in die bayerische Landtagswahl zu ziehen. Beides berichtete auch die "Augsburger Allgemeine".

18:57 AfD wählt sechs Beisitzer

Hannover - Die AfD hat bei ihrem Parteitag in Hannover zahlreiche Neulinge in den Vorstand gewählt. Fraktionschefin Alice Weidel und die Berliner Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch waren die einzigen Frauen, die sich bei der Wahl der sechs Beisitzer durchsetzen konnten. Von Storch war bisher Vizevorsitzende der AfD. Weidel holte 69,1 Prozent. Vom rechtsnationalen Flügel konnte sich allein Andreas Kalbitz durchsetzen, der die AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg leitet. Weitere Favoriten des Flügels scheiterten.