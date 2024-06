Poetry Slam im Nellie Nashorn: Auch Wortspielerei mit Finnisch

Viele aus Nachbarorten

Daher brachte Moderator Gregor Biberacher die Besucher zunächst mal richtig in Stimmung: Zur Gitarre sang er sein Lied „Tribute for Your best friend“ und bat danach um einen begeisterten „Zehnpunkte-Applaus“. Auf seine Frage, wo die Besucher herkämen, stellte sich heraus: Mehr als die Hälfte war gar nicht direkt aus Lörrach, sondern aus Nachbarorten. Ein Deutsch-Leistungskurs kam von einem Gymnasium in Freiburg.

Sinn für Unsinn

„Ich liebe Unsinn“, bekannte Benno Brockmann als erster Poetry-Slammer auf der Bühne. Wortgewandt und mit spitzer Zunge mokierte er sich über beliebig auf einer Schreibmaschine klappernde Affen, die vielleicht per Zufall auch ein Werk von Shakespeare tippen. Er nahm Fake News aufs Korn und die verkehrte Welt, in der Faschisten als Demokraten getarnt im Bundestag sitzen. Die Bühne war spürbar sein Element.