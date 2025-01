Poetry Slam in Schopfheim: Kampf gegen blöde Sprüche

Louisa Bahl aus Reutlingen beschrieb in ihrem ersten Text das Leben auf dem Land: „Du bist im ländlichen Raum, wenn die Milch frisch vom Bauer ist und sich ein Naturschutzgebiet ans nächste reiht.“

„ABC der Küsse“

In der zweiten Runde las sie einige Einträge aus ihrem „ABC der Küsse“, in der sich Bahl Gedanken macht zu der intimen Form der Annäherung zweier Menschen. Sie stellt es am 9. März im E-Werk in Freiburg vor. Im Finale schilderte sie, dass sie immer wieder blöde Sprüche zu ihren kurzen Haaren bekommt. „Stört es Dich nicht, wenn Du von hinten aussiehst wie ein Mann“, sei einer jener Sätze, die sie nie wieder hören möchte. Jeder dürfe so aussehen, wie es ihm gefalle. Für Menschen, die sie belästigen, habe sie nur ein „Fuck you“ übrig.

Moderiert wurde der Slam von Ansgar Hufnagel, der nicht nur die Regeln erläuterte und den Applaus bewertete, sondern auch einige seiner Rap-Chansons und Gedichte vortrug.