Pokalfinale Zehntausende Frankfurt-Fans in Berlin

Zehntausende Fußball-Fans von Eintracht Frankfurt haben sich schon in den Mittags- und Nachmittagsstunden auf das DFB-Pokalfinale in Berlin eingestimmt. Bei der offiziellen Fanparty der Hessen am Breitscheidplatz waren rund 20 000 Menschen vor Ort, fast alle in schwarz oder weiß gekleidet.