Staatsoberhaupt Prognose: Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentenwahl in Polen

Beide Politiker zeigten sich vor ihren Anhängern siegessicher. Trzaskowski sprach direkt nach der Bekanntgabe der ersten Prognosen von einem Erfolg. "Wir haben gewonnen, auch wenn ich glaube, dass der Ausdruck "auf der Rasierklinge" in die polnische Sprache Einzug halten wird", sagte der 53-Jährige unter dem Jubel seiner Anhänger. Bei der Wahlparty von Nawrocki war die Stimmung deutlich gedämpfter. Er appellierte an seine Anhänger, die Hoffnung nicht zu verlieren. "Wir müssen in dieser Nacht gewinnen und wir wissen, dass dies geschehen wird."

Die Prognosen beruhen auf Nachwahlbefragungen in rund 500 Wahllokalen. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Ipsos haben sie eine Fehlertoleranz von zwei Prozentpunkten. Hochrechnungen wie in Deutschland gibt es in Polen nicht. Das offizielle Endergebnis wird am Montagvormittag erwartet.