Politik auf dem Alten Marktplatz: Werben für die Demokratie: Infomobil des Bundestags in Lörrach

Das Angebot

Mit dem Wahlkreis Lörrach-Müllheim hat der Infobus die größtmögliche Entfernung zur Wirkungsstätte des Bundestags in Berlin erreicht. Vielleicht ist das Interesse auch deshalb groß. Jedenfalls herrscht am Freitagmittag ein reges Kommen und Gehen in dem Mobil mit multimedialen Angeboten, Informationsbroschüren und kompetenten Ansprechpartnern. Das bunte Glücksrad am Eingang will auch politisches Wissen vermitteln. Wer will, kann sich am „Rednerpult des Plenarsaals“ ablichten lassen. Auch eine Kinder-Ecke steht bereit.

Interesse und Debatte

Es sind zumeist politisch interessierte Menschen, die im Bus zusammenkommen. Monika Ranallu ist extra aus Bad Bellingen angereist. Regelmäßig verfolgt sie die Bundestagsdebatten auf Phoenix. Im Bus ist sie in ein angeregtes Gespräch mit zwei Schülerinnen des Hebel-Gymnasiums vertieft. Maybrit Fleig und Inna-Carmen Noah besuchen die elfte Klasse des Hebel-Gymnasiums. Fleig, sie bezeichnet sich als politisch sehr interessiert, spricht viel über das aktuelle Weltgeschehen, über Gewissheiten, an die ihre Eltern noch geglaubt hatten, die aber nun nicht mehr viel wert zu sein scheinen. Das Thema ist gesetzt und der Gesprächsstoff geht der zufälligen zusammengefundenen Runde so schnell nicht aus.