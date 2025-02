Schon einiges bewegt

So jung die Schopfheimer Gruppierung auch ist, so hat sie doch schon einiges bewegt. Sie war beim Markt der Demokratie im vergangenen Frühjahr dabei, hat beim „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ im November demonstriert und am morgigen Samstag veranstalten sie einen „Flashmob Demokratie“ in der Innenstadt – zusammen mit dem Bündnis „Schopfheim bleibt bunt“, das weitere Aktionen auf den Weg bringt.

Mit Lebenserfahrung

Nicht jede Schopfheimer „Oma“ sei auch Mitglied im Hauptverein Omas gegen Rechts Deutschland. Auch das namensgebende „Oma“-Sein“ ist kein echtes (Ausschluss-)Kriterium: Dass die Teilnehmerinnen wirklich Oma seien, sei keineswegs nötig, so die Sprecherin. Aber: Eine gewisse Lebenserfahrungen brauche es schon. Eine 20-Jährige sei also in anderen Gruppierungen womöglich besser aufgehoben.