Politik: Vordenker und Europas Ehrenbürger: Jacques Delors ist tot

Eishockey Wölfe mit mehr Biss am Schluss

Zweiter Sieg in Folge. Die Eishockey-Cracks des EHC Freiburg haben am Freitag ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert, gewannen ihr Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim mit 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).