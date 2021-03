Politiksatire "Borat"-Fortsetzung gewinnt Drehbuchpreis

Die Drehbuchautoren von "Ted Lasso" erhielten auch einen Award für die beste neue Serie, während das Schach-Drama "Das Damengambit" den Preis für das beste adaptierte Langformat und die Frauenrechts-Serie "Mrs. America" die Auszeichnung als bestes Original-Langformat bekamen.

Die WGA-Awards haben eine gemischte Bilanz, was ihre Prognosekraft für den wichtigsten Filmpreis der Welt angeht. In den vergangenen Jahren wurden häufig andere Drehbücher als bei den Oscars ausgezeichnet. 2020 gewannen zwar bei beiden Verleihungen mit "Parasite" und "Jojo Rabbit" dieselben Filme. 2019 siegten bei den WGA-Awards aber "Eighth Grade" und "Can You Ever Forgive Me", während bei den Oscars "BlacKkKlansman" und "The Green Book - Eine besondere Freundschaft" abräumten. In diesem Jahr werden die Oscars am 25. April verliehen.

